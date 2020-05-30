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Dünya, Koronavirüs

İran'da cami ve alışveriş merkezlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce ibadete kapatılan camilerin bugünden itibaren yeniden açılması ve alışveriş merkezlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırıldı.

Ahmet Dursun   | 30.05.2020
İran'da cami ve alışveriş merkezlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

Koronavirüs salgınının ülkenin en önemli sorunu olduğunu belirten Ruhani, "Bu virüs, dünyada siyasi, sosyal, sağlık ve hatta kültür alanında da birçok değişime yol açtı. Dünyanın güven duyduğu birçok kural ve küreselleşmenin tüm kurallarına bir nevi soru işareti koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Tedbirlerin gevşetilmesine rağmen salgın öncesindeki şartlara dönülmesinin zaman alacağını vurgulayan Ruhani, "Halk, korona öncesi şartlara yakın zamanda dönemeyeceğimizi bilmelidir." dedi.

Ruhani, "Yaşam tarzımızı uzun süreliğine değiştirmemiz ve kısıtlamaları hayatımızda kabul etmemiz ve hayatımızın bir kısmını siber alana taşımamız gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle yeniden tırmanışa geçen vaka sayılarına işaret eden Ruhani, "Talimatlara uyulmaması ve bu talimatlara yönelik dikkatin azalması ülkenin kaderini tehlikeye atabilecek bir hatadır." uyarısında bulundu.

Ruhani, bununla birlikte bazı eyaletlerdeki vakalarda artış görülmesinin test sayılarındaki artıştan kaynaklandığını ve halkın endişelenmemesi gerektiğini bildirdi.

Toplantıda bazı kısıtlamaların kaldırılmasına dair kararlar alındığını açıklayan Ruhani, ancak tedbirlerin gevşetilmesinin tehlikenin azaldığı anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Ülke genelinde camilerin bugün itibarıyla açılacağını belirten Ruhani, şöyle konuştu:

"Mescitlerin, sağlık talimatları uygulanarak vakit namazları için açılması ve cemaat namazlarının da talimatlara ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılınması kararlaştırıldı. İkinci konu da öğleden sonra 06.00'ya kadar açık kalmasına izin verdiğimiz alışveriş merkezleriyle ilgili. Bu toplantıda alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerindeki kısıtlamaların da kaldırılmasına karar verildi."

İran'da 19 Şubat'ta ilk vakaların tespit edilmesinin ardından camiler mart ayının başında kapatılmıştı. Salgına karşı tedbirler kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri de 20 Nisan'dan itibaren kısıtlı şekilde açılmıştı.

Ülkede nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle yeniden artmıştı.

Vaka sayısı 2 Mayıs'ta 802'ye, 25 Mayıs'ta da günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti. Dün ülkede son 24 saatte 50 can kaybı yaşanırken günlük vaka sayısı da 2 bin 819 olarak açıklanmıştı.

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