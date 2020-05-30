Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
logo
Dünya

Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'dan çıkamayan 86 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde otobüslerle yurda dönüyor.

Abdula Berisha,Furkan Abdula   | 30.05.2020
Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Başkent Üsküp'ten 2 otobüsle yola çıkan Türk vatandaşları, Büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Büyükelçilik yetkilileri, Türk vatandaşlarının ilk önce Kuzey Makedonya-Bulgaristan sınırına kadar götürüleceğini, oradan başka otobüslerle Bulgaristan-Türkiye arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı'na aktarılacağını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, aralarında öğrencilerin de bulunduğu Türk vatandaşlarının Kapıkule'den AFAD otobüsleriyle memleketlerine gideceklerini, sınırda ise 14 gün boyunca evlerinde kendilerini tecrit edeceklerine dair bir beyanname imzalayacaklarını belirtti.

Yolculardan Sadık Tepebaş, yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'ya işçi olarak geldiğini ancak işinin bitmesinin ardından salgın dolayısıyla uzun zamandır burada kaldığını söyledi.

Talepleri üzerine yurda döneceklerini dile getiren Tepebaş, "Sağ olsun, var olsun ülkemiz daim olsun, bizi buradan götürüyor. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımıza, bütün devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir diğer yolcu Furkan Eroğlu da 6 aydır Kuzey Makedonya'da öğrenci olarak bulunduğunu vurguladı.

Eroğlu, "Virüs nedeniyle mahsur kaldık. Şimdi de otobüslerle memleketimize döneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde 22 Nisan'da Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle 270 Türk vatandaşı Türkiye'ye gönderilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta 'sosyal mesafeli' denize girilecek
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü

Benzer haberler

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bini geçti

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti

Sosyal medyadan orkide çiçeği üzerine minyatür yapımını öğretiyor

Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta 'sosyal mesafeli' denize girilecek

Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta 'sosyal mesafeli' denize girilecek
Hindistan Başbakanı Modi: Virüsle mücadelede zafer yolundayız

Hindistan Başbakanı Modi: Virüsle mücadelede zafer yolundayız
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi