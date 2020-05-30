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Dünya, Koronavirüs

Malezya, Kovid-19'u bitirmede 'son aşamaya' girdi

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde son aşamaya girildiğini duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 30.05.2020
Malezya, Kovid-19'u bitirmede 'son aşamaya' girdi Fotoğraf: Syaiful Redzuan/AA

Kuala Lumpur

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke genelinde yayılmasının büyük oranda önlendiğini belirterek, "Kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 18 Mart'tan önce Kovid-19 teşhisi konan bir kişi ortalama 3,55 kişiye virüs bulaştırıyordu. Bu oran günümüzde 0,3 kişiye geriledi." dedi.

Salgın merkez üslerinin tespit edildiği her yerin titizlikle karantinaya alınarak vaka artışlarının büyük oranda önlendiğini kaydeden Nur Hişam, "Artık salgından iyileşme sürecinde son aşamaya girdik." şeklinde konuştu.

Nur Hişam, kısmi sokağa çıkma yasağının biteceği 9 Haziran'a kadar vaka artışlarının düşük seyretmesi durumunda, ülke genelinde eğitim ve öğretimin yeniden başlayabileceğini de bildirdi.

Öte yandan, Malezya'daki toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 artışla 7 bin 762'ye yükselirken, iyileşen vaka sayısı 95 artarak 6 bin 330 oldu.

Son bir haftadır virüs kaynaklı ölümün görülmediği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 115 kişi yaşamını yitirdi.

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