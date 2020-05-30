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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 734'e yükseldi.

Ahmet Dursun   | 30.05.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 7 bin 734'e yükselirken, vaka sayısı 148 bin 950 oldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan bir gün içinde 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 282 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 734'e yükseldiği ve vaka sayısının ise 148 bin 950'ye ulaştığı kaydedildi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 533'ünün durumunun kritik olduğu bilgisinin verildiği açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 116 bin 827'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 915 bin 998 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi.

İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesi ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle son günlerde yeniden artış eğilimine girmişti. 

İran'da 2 Mayıs'ta vaka sayısı 802'ye, 25 Mayıs'ta da günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti.

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