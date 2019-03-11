Fahrettin Altun'dan Kürtçe 'kardeşlik ve birlik' mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'ye gidişi sırasında helikopterden çekilen görüntünün yer aldığı video paylaşımında bulundu. Altun, videoda Züleyha'nın Kürtçe "Merhaba" türküsüne de yer verdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Hakkari mitingine geçerken helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı video paylaşımında bulundu.
Me rê li ber rêxistina terorî PKK’ê girt ku dixwaze biratiya me xira bike. Ev çiya jî şahidên vê yekê ne. Em ê di bin heman asîmanê de, di bin siya heman alayê de, di nav aştî û ewlehiyê de bi hev re bijîn.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Mart 2019
Silav li yekîtî û biratiyê.
Tu gelek XWEŞIK Î HAKKARİ. pic.twitter.com/dqt6EcqCXQ
Altun, Twitter hesabından Kürtçe, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin." değerlendirmesinde bulundu.
Fahrettin Altun'un paylaşımında Züleyha'nın seslendirdiği Kürtçe "Merhaba" şarkısı eşliğinde helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.