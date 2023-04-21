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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonun düzenlediği “Hemşehri Buluşması”nda konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da bayramlaşma programında konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki görevli güvenlik güçlerine telefonda hitabında, "Sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden, birilerine, bu terörist takımına buraları üs edinme imkanını vermedi."dedi.

Sayim Harmancı  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Hakkari

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü jandarma kontrol noktasında Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve AK Parti milletvekili adaylarınca karşılandı.

Güvenlik güçlerine tatlı ikram ederek görevlerinde başarı dileyen Soylu, daha sonra Depin Polis Kontrol Noktası'nda güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.


Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Kara yoluyla Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, bayram namazını birlikte kıldığı askerlerle bayramlaştı.

Bölgede inceleme yaparak komutanlardan bilgi alan Soylu, kahvaltıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Telefondan güvenlik güçlerine hitap eden, Ramazan Bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kato Marinos'taki bütün komuta, er, erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik diyorum. Rabb'im daha nice bayramlara hayırlısıyla bizleri kavuştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden, birilerine, bu terörist takımına buraları üs edinme imkanını vermedi. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimize mübarek bayram sabahında Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de o makama eriştirsin ve bizleri de inşallah sevgili habibine komşu eylesin. Sizlerin bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinize birlikte inşallah bu bayramı yaşamaya, böyle bir fırsatı sizlere lütfetsin niyazında bulunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

İçişleri Bakanı Soylu ise "Sayın Cumhurbaşkanım Hakkari'de, Kato Marinos'ta üs bölgesindeyiz. Bu üs bölgesi de yeni yapıldı. Burası özellikle daha önce bütün bölgenin, Tunceli'den Karadeniz'e kadar lojistik ana merkezi ve geçiş yoluydu. Geçen yıl bu üs bölgesinde geçici olarak tutuyorlardı. 8 terörist etkisiz hale getirdiler ve ondan sonra bu bölge tamamen temizlenmiş oldu. Arz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu.

Daha sonra askerlerin aileleriyle telefonda görüşerek bayramlarını kutlayan Bakan Soylu'ya, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Aykut Tanrıverdi, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.

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