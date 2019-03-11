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Politika

Bakan Çavuşoğlu ile BM Temsilcisi Lute bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Danışmanı Lute ile görüştü.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.03.2019
Bakan Çavuşoğlu ile BM Temsilcisi Lute bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute'a Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

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