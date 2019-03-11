Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
100,850.40
Altın
1,292.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Albayrak Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulunarak, sokaktaki vatandaşlarla sohbet etti.

Abdulselam Durdak   | 11.03.2019
Bakan Albayrak Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da Bulgurlu Caddesi ve Ünalan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyarete Albayrak’ın yanı sıra AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen de katıldı.

Sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Somalili bir gencin Bakan Albayrak'la fotoğraf çekilmek etmesi de dikkati çekti.

Bakan Albayrak, ayrıca ziyaret esnasında karşılaştığı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Albayrak’ın esnaf ziyareti sırasında yaşlı bir vatandaş da hayır duasında bulundu.

Vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Bakan Albayrak, daha sonra Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde gençlerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta

Benzer haberler

'İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı'

'İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı'

Bakan Albayrak Sarıyer’de esnaf ziyaretinde bulundu

'Çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı'

Bakan Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

Bakan Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa 'tünelli çözüm'

Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa 'tünelli çözüm'
'KOBİ'lere destek paketinin limitini 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz'

'KOBİ'lere destek paketinin limitini 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz'