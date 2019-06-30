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Politika

DSP'de istifalar

DSP Genel Başkan Yardımcıları, Erdinç Özdil, Muammer Aydın ve Hasan Uğurtürk görevlerinden istifa etti.

Merve Yıldızalp   | 30.06.2019
DSP'de istifalar

Ankara

DSP Genel Başkan Yardımcıları Erdinç Özdil, Muammer Aydın ve Hasan Uğurtürk'ün görevlerinden istifa ettikleri bildirildi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Erdinç Özdil, yaptığı yazılı açıklamada, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile derin fikir ayrılıkları yaşadıklarını" belirtti.

"Demokratik Sol rotasından çıkmış bir genel başkanın arkasından gitmemek ve yanlışlarına ortak olmamak adına genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanan Özdik, "Demokratik Sol mücadelesinin nefesinin yettiği yere kadar devam edeceğini" kaydetti.

İstifalarını Twitter'dan duyurdular

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Muammer Aydın da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSP'deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Uğurtürk ise Twitter hesabından, "23 Haziran seçimleri sürecinde DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ile oluşan derin anlayış farklılığım genel başkan yardımcılığı görevimi sürdürebilmemi olanaksız kılmıştır. Gizlenemez hale gelen ve artık partimize zarar verebileceğini düşündüğüm bu olumsuz duruma genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek son veriyorum." paylaşımında bulundu.

Özdil, Aydın ve Uğurtürk, parti meclisi üyesi olarak görevlerini sürdürecek.

Bu arada, Muammer Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DSP'nin İstanbul adayı olmuştu.

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