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Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 'ek bütçe' çağrısı

DSP Genel Başkanı Aksakal, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan tablo karşısında bir an önce "Ek bütçe kanunu tasarısı"nın hazırlanarak TBMM'ye sunulmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

İsa Toprak   | 30.03.2020
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 'ek bütçe' çağrısı

Ankara

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan vahim tablo karşısında bir an önce "Ek bütçe kanunu tasarısı"nın hazırlanarak TBMM'ye sunulmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının halkın geçim kaynaklarında, üretim ve ticari işletmelerinde yol açtığı kayıpları telafi etmede en büyük sorumluluğun devlete ve hükümete düştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin 2020 yılı bütçesinin salgın hastalık riski dikkate alınmadan hazırlandığı için ortaya çıkacak zararları hafifletecek yeterli ve gerekli ödeneğin bulunmadığını savunan Aksakal, "Ortaya çıkan bu vahim durum karşısında Cumhurbaşkanı'nın bir an önce bir 'Ek Bütçe Kanunu Tasarısı' hazırlayarak Meclise sunması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte işten çıkarmaların engellenmesi, ticari, sanayi, hizmet ve tarımsal işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için devletin bu alanlara ilave mali katkıda bulunması gerektiğini belirten Aksakal, parti olarak hastalığın ortadan kaldırılması, hastalananların tedavisi ve ekonominin en az zararla bu dönemi atlatabilmesi açısından hükümetin atacağı tüm adımların yanında olduklarını kaydetti.

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