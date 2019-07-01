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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili, "6 vatandaşımızı tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 01.07.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Libya halkının kardeşi olduğunu belirterek, tarihten gelen kardeşliklerinin sonsuza kadar devam edeceğini vurguladı.

Libya için hep barış ve huzur dilediklerini anımsatan Çelik, huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dostun Türkiye olduğunu bildirdi.

Çelik, Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir."

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