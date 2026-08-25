Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı Mayıs 2026'dan bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını aştı.

Bitcoin mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine yükseldi Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı Mayıs 2026'dan bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını aştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'ın verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3,44 artışla 2 trilyon 700 milyar dolara ulaştı. Son 24 saatte yüzde 4’ten fazla değer kazanan Bitcoin, TSİ 08.20 itibarıyla 80 bin 545 dolardan işlem gördü. Böylece Bitcoin'in haftalık değer kazancı yüzde 26'ya ulaştı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık yüzde 1 artışla 2 bin 503 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin, Kasım 2024'ten bu yana en büyük aylık kazancına yönelerek ağustos ayında yüzde 28 değer kazandı.

Yükselişi açığa satış ve ABD Hazine Bakanı'nın hamlesi tetikledi

Kripto para piyasasındaki bu sert yükseliş, geçen hafta Bitcoin'in üç günde yüzde 20’den fazla değer kazanmasıyla başladı. Fiyatların hızla tırmanmasıyla düşüş yönlü (short) pozisyondaki 4 milyar dolardan fazla vadeli işlemin tasfiye olması, yukarı yönlü hareketin ivmelenmesinde önemli rol oynadı.

Rallinin arkasındaki temel makroekonomik etken ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları oldu.

Bessent, ABD'nin uzun vadeli devlet tahvili geri alımlarını iki katına çıkaracağını duyurdu. Uzmanlar, bu hamleyle piyasadaki vade riskinin azaltılmasının ve finansmanda kısa vadeli tahvillere ağırlık verilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

Söz konusu adım tahvil faizlerini kısa süreliğine aşağı çekerken riskli varlıklara olan talebi yeniden canlandırdı. Ayrıca küresel enflasyon ve artan kamu borçlarına yönelik endişeler, arzı sınırlı olan varlıklara olan ilgiyi artırdı.

Analistler, bu durumun finansal baskılamayı, paranın değer kaybını ve satın alma gücünün yitimini tetiklediğine dikkati çekerek, söz konusu tablonun arzı kısıtlı somut varlıklara kaçışı hızlandırdığını bildirdi. Uzmanlar, bu süreçten sadece altının değil, klasik bir kriz para birimi ve enflasyon koruması olarak Bitcoin’in de yararlandığını kaydetti.

Kurumsal talep ve ETF girişleri güçlü seyrediyor

Piyasada kurumsal yatırımcıların talebi de yeniden yoğunlaştı. ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) geçen hafta net 1,92 milyar dolar giriş gerçekleşti. Bu rakam, Bitcoin'in bir önceki döngüde zirveye ulaştığı ekim ayından bu yana görülen en büyük haftalık fon girişi olarak kayıtlara geçti.

Bunun yanında, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy şirketinin son iki haftadır yeni alım yapmaması dikkati çekti.

Temkinli duruş da korunuyor

Yaşanan keskin ralliye rağmen piyasada temkinli duruş da korunuyor. Bitcoin'in ekim ayından bu yana uzun süreli bir durgunluk döneminden geçtiğini hatırlatan analistler, Ocak 2023'te yaşanan benzer bir sert yükselişin ardından fiyatların önce gerilediğini ardından 200 günlük hareketli ortalamasından destek bularak yönünü tayin ettiğini hatırlattı.

2008 finansal krizine bir tepki olarak bankalar, devletler veya aracılar olmadan çalışan bağımsız bir dijital para sistemi hedefiyle kurulan Bitcoin, algoritmik olarak maksimum 21 milyon adetle sınırlandırılmış durumda. Halihazırda 20 milyondan fazla Bitcoin'in dolaşımda olduğu piyasada, merkez bankalarının sınırsız para basma kapasitesine karşın Bitcoin arzının sabit olması, yatırımcılar tarafından mevcut finansal sistemdeki krizlere karşı bir güvence aracı olarak görülmeye devam ediyor.