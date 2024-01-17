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Kurumsal Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy verdi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
DSP Genel Başkanı Aksakal "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Utku Uçrak / AA

Ankara

Aksakal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" ile Aytuğ Can Sancar'ın "Türkiye Yüzyılı" başlıklı fotoğrafını oylayan Aksakal, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karaca'nın "Göz bebeğimsin", Erçin Ertürk'ün "Sevginin Gücü" fotoğrafın seçti.

Önder Aksakal, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" ve Özgün Tiran'ın "Er Meydanında" karelerini oyladı.

Aksakal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde, Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafı ile Ashraf Amra'nın "Yanımda ol Anne" başlıklı fotoğrafını, Deprem:Umut kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Umudun Simgeleri" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın, DSP için de önemli kurumlardan olduğunu dile getiren Önder Aksakal, AA'nın, TBMM açılmadan önce 6 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.

AA'nın, o günden bugüne ülkenin ve halkın yaşadığı her noktada yer aldığını ifade eden Aksakal, Türkiye'nin ikinci yüzyılında da dünyanın her noktasından haberleri en sağlıklı ve doğru şekilde yine AA'dan alınacağını söyledi.

AA foto muhabirlerinin bir fotoğraf sanatçısı düzeyinde, kaliteli eserler ortaya çıkardığını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Kendilerini buradan özellikle tebrik ediyorum. Oluşturulan başlıklar altında benim şahsi olarak öne çıkardığım kareleri seçtik. Bu emekler asla yadsınamaz. Bütün çalışmalar boyunca, gazeteci arkadaşlarımız büyük emek sarf etti. Anadolu Ajansından da bir kısım gazeteci arkadaşımız, gerek bazı olaylar sırasında, gerek Gazze’deki çatışmalar sırasında şehit düştü, görev şehidi oldular. Onları da bu vesileyle rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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