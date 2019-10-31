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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Hekim'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.

Andaç Hongur   | 31.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Hekim'le görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.

Çavuşoğlu, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın açılışının ardından Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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