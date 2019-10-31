Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Hekim'le görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.
İstanbul
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.
Çavuşoğlu, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın açılışının ardından Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.