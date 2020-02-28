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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından birçok mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.

Zuhal Demirci   | 28.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell'le telefonda görüştü. 

Borell, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gerginliği azaltmanın, sahadaki sorunları etkin şekilde ele almanın anahtarı olduğunu belirterek, "İnsanların hayatını kaybetmesi ve acı çekmesinin son bulması gerekiyor. Türkiye'nin, Türkiye-AB Göçmen Mutabakatı'na bağlı kaldığına dair güvence alındı." ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko da Çavuşoğlu'nu arayarak taziye dileklerini iletti.

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