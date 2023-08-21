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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ferdi Türkten  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

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