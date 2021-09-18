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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." ifadesini kullandı.

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