Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım… 🙂 pic.twitter.com/tf4cNRFgWH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2021
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.