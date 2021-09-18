Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,512.30
BTC/USDT
48,702.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi.

Burak Akay   | 18.09.2021
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.

Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
Belçika'da maske zorunluluğu büyük ölçüde kalkıyor
BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

Bahama bayraklı kruvaziyer 'Blue Sapphire' 218 yolcusuyla Bodrum'a geldi

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde 67 tabliyenin montajı tamamlandı

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde 67 tabliyenin montajı tamamlandı
Çanakkale'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor

Çanakkale'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Çanakkale'de incelemelerde bulundu

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Çanakkale'de incelemelerde bulundu