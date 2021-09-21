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Yaşam

Suriyeli Aliye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Aliye Halef, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu el broşürünü görünce mutluluğunu AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile paylaştı.

İsmail Kaya   | 21.09.2021
Suriyeli Aliye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi Fotoğraf: İsmail Kaya - Anadolu Ajansı

Adıyaman

Kahta ilçesinde esnaf ziyareti yapan Ahmet Aydın'ı gören Suriyeli Aliye (11) ve Hüseyin Halef (7) kardeşler milletvekiliyle sohbet etti.

İlçede 5 yıldır yaşadıklarını belirten Suriye uyruklu kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini söylediler.

Türkçe'yi ilçede öğrendiğini söyleyen Aliye Halef, "Babam burada atık toplayarak geri dönüşüm işi ile meşgul, Türkçeyi burada öğrendim. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çünkü o bize yardım ediyor, sahip çıkıyor." dedi.

Aliye ve kardeşi Hüseyin, Milletvekili Aydın'dan eve götürmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu el broşürünü verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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