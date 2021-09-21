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Yaşam

Tekirdağ'da çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Tekirdağ'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü.

Mesut Karaduman   | 21.09.2021
Tekirdağ'da çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Tekirdağ

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Altınova sahilinde bir araya geldi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı. Sahil boyunca çocuklar aileleriyle birlikte pedala bastı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bisikletin daha fazla kullanılmasının önemli olduğunu ifade eden Yüksel, "Sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye gerek var. Bu yıl ve gelecek yıl 6-7 kilometrelik bisiklet yolumuz tamamlanmış olacak. Süleymanpaşa biraz daha hareketli biraz daha sportif bir ilçe olacak. Gençler için 38 spor tesisi yaptık. gençler için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gençlerin daha fazla hareketli olmasını istiyoruz. Spor yatırımlarıyla belki de Trakya'nın en sportif şehri olacağız." dedi.

Etkinliğe katılan Metehan Çömez de bisiklet kullanmayı sevdiğini belirterek, şehirde daha fazla bisiklet yolunun olmasının bisikletçileri sevindireceğini dile getirdi.


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