Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu.
Mersin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra, Akdeniz Belediyesine ziyarette bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.