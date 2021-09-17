Dolar
8.64
Euro
10.14
Altın
1,754.30
ETH/USDT
3,470.50
BTC/USDT
47,470.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu.

Zafer Fatih Beyaz, Salim Taş   | 17.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemede bulundu

Mersin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.


Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra, Akdeniz Belediyesine ziyarette bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 200 bine yaklaştı
İsrail'deki araştırmaya göre üçüncü doz aşı Kovid-19'u ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor
Aşıları tamamlanan Türk vatandaşlarının AB'de seyahat edebileceği ülke sayısı artıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den aşı yaptırmayanlara kış öncesi uyarı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabında BM'nin yeniden yapılanmasına dair öneriler de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Bozkır'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Bozkır'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i kabul etti