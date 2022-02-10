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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Sefa Mutlu   | 10.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

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