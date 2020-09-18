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Politika

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Lale Köklü Karagöz   | 18.09.2020
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hatay

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu anda evde dinlendiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Güzelmansur, şunları kaydetti:

"Son günlerde Kovid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

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