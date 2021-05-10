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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi: İsrail'in yaptığı katliamdır

Selma Kasap   | 10.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi: İsrail'in yaptığı katliamdır

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in yaptığı katliamdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "İsrail'in yaptığı katliamdır. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat." mesajını paylaştı.

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