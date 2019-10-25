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Politika

Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistanlı mevkidaşı Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Barış Gündoğan   | 25.10.2019
Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Afganistanlı mevkidaşı Asadullah Khalid ile görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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