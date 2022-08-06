Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.70
BTC/USDT
23,223.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor
logo
Gündem

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ve Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Barış Gündoğan   | 06.08.2022
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekipler Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi 'Çeme Sidan' mevkisinde arıyor
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü
Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Benzer haberler

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 267 obüs ve havan topu imha ettik

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 267 obüs ve havan topu imha ettik
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimlerini tamamladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimlerini tamamladı
AB, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i yaptırım listesine aldı

AB, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i yaptırım listesine aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet