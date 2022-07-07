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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehit olduğu bildirildi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 07.07.2022
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Sarı'nın yaralandığı belirtildi.

Yaralı Sarı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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