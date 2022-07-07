Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2022
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/BOK4DG9sFP