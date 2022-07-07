Dolar
17.24
Euro
17.57
Altın
1,743.31
ETH/USDT
1,181.70
BTC/USDT
20,471.00
BIST 100
2,415.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 07.07.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı
İçişleri Bakanlığından trafiğin 'kara noktalarına' bayramda özel önlem

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı