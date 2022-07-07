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Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Muğla'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumuna (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.

Ali Ballı   | 07.07.2022
Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı.

Amfibik uçakların olası yangınlara karşı Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazır bekletildiği bildirildi.

Denizde teknelerde seyir yapan bazı tatilciler, uçakların denizden su almasını ilgiyle izledi.

Uçakların her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

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