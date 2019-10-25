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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü.

Berk Özkan   | 25.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Conde ile basına kapalı gerçekleşen kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 2 saat 15 dakika sürdü.

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