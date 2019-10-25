Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Conde ile basına kapalı gerçekleşen kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 2 saat 15 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.