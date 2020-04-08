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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "PKK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde insanlık dışı bir terör saldırısıyla 5 işçi kardeşimizi şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Buket Güven   | 08.04.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde insanlık dışı bir terör saldırısıyla 5 işçi kardeşimizi şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakın coğrafyada mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK'nın bulunduğunu belirtti.

PKK'nın, terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geldiğine işaret eden Çelik, "Türkiye'nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele, sonuna kadar haklı bir mücadeledir. Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir. Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

PKK'ya karşı mücadele edilirken, sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele edildiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir. Bu lanetli terör örgütüyle mücadele ülkemizin hukukunu korumak olduğu gibi yakın coğrafyamızdaki mazlumlara da borcumuzdur. Yakın coğrafyamızda yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kardeşlerimize düşman bütün kirli senaryoların tetikçisi olarak PKK kullanılmaktadır."

Çelik, PKK'nın Türkiye'nin etrafındaki gelişmeleri "kirli senaryolarının parçası" yapmak isteyenlerin emrinde olduğuna işaret ederek "Verdiğimiz mücadele ülkemiz ve insanlık için terörle mücadeledir. Türkiye bu terör örgütüne karşı mücadelesinde en haklı pozisyondadır ve çok etkili şekilde mücadeleyi sürdürecektir. PKK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde insanlık dışı bir terör saldırısıyla 5 işçi kardeşimizi şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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