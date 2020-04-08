Bakan Kasapoğlu: Koronavirüs salgınını pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını hakkında, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını hakkında, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.
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