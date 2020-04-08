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Politika

Bakan Kasapoğlu: Koronavirüs salgınını pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını hakkında, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.

Emrah Oktay   | 08.04.2020
Bakan Kasapoğlu: Koronavirüs salgınını pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını hakkında, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.

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