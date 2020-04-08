Erdoğan ve Şi Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
İstanbul
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.