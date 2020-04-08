Erdoğan ve Şi Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü

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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Sefa Mutlu   | 08.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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