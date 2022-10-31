Dolar
18.61
Euro
18.42
Altın
1,639.00
ETH/USDT
1,564.30
BTC/USDT
20,347.00
BIST 100
3,969.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ali Kemal Akan   | 31.10.2022
AK Parti MYK toplandı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan vefat eden Mevlüde Genç için taziye mesajı
İSKİ'den İstanbullulara "su tasarrufu" uyarısı: Muslukların altındaki vanaları bir miktar kısın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı diledi

Benzer haberler

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet