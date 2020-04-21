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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuştu
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Politika

AK Parti MYK video konferans ile toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Enes Kaplan   | 21.04.2020
AK Parti MYK video konferans ile toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.10'da başladı.

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