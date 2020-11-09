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Politika

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Enes Kaplan,Muhammed Ali Toruntay   | 09.11.2020
AK Parti MYK toplantısı sona erdi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

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