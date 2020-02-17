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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Enes Kaplan   | 17.02.2020
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.


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