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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya ile oynadıkları özel maçın ardından Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
AK Parti MYK toplandı Fotoğraf: Murat Kula / AA

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