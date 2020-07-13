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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Enes Kaplan   | 13.07.2020
AK Parti MYK toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 20.55'te başladı.

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