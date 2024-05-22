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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Leipzig’de Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi kapsamında düzenlenen açılış genel oturumunda konuşuyor. Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri, Tahran Uluslararası Konferans Merkezi’ne getirildi.
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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
AK Parti MKYK toplandı

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