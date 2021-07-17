Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti kalesinde gedik açma gayretlerinin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır." dedi.

17.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Erzurum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti kalesinde gedik açma gayretlerinin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Dünya genelinde 3 milyar 610 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Fransa, bazı AB ülkelerinden gelenlere Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler