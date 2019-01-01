AK Parti'nin Ankara adayları açıklandı

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

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"Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz"

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimde kaliteyi yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak."

"Ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör karşı verdiği mücadeleye de değinerek, "PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz." diye konuştu.

Ülke ve milleti hizmetlere kavuşturmak için çalışırken en çok engeli anamuhalefet partisinden gördüklerini söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı rahatlasın."

Belediye başkan adayları

Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin, Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:



Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan,

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

25 adaydan 3'ü MHP'den

Erdoğan, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi.

Biraz sonra Ankara adaylarını açıklayacaklarını bildiren Erdoğan, "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakı'mızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden." dedi.

"Cumhur ittifakı'nı muzaffer kılacağız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi? Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Şimdi tabii ben hanımlardan söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içerden fethedilir. Siz bu işte kararlı olduğunuz zaman, bu kale düşer. Var mıyız buna? Beyler, var mıyız buna?"

Dışardaki kalabalığı salona davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisi de tanıtım toplantısı için salona geçti.

"Ben değil, biz kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de otobüs üstünde yaptığı konuşmada, "Ankara'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

Ulaşmadık bir tek kişi kalmayacağını dile getiren Özhaseki, "İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 'ben' değil, 'biz' kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.