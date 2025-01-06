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Politika

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

Aynur Ekiz, Meriç Ürer  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

TBMM

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

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