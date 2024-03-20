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Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

Muş'ta DEM Parti il binası önünde "evlat nöbeti" tutan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına "teslim olun" çağrısı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına "teslim olun" çağrısı yaptı.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıl önce kaçırılan çocuğundan bir daha haber alamadığını söyledi.

Çocuklarına kavuşma hayaliyle yaşadıklarını belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum, beni duyursan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Gelin devletinize sığının. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Bizler sadece evlatlarımızın peşindeyiz. Yeter analar, babalar ağladı. Onların çocukları üniversitelerde okuyor. Bizimkiler de dağların başında. Allah bizim yüreğimizdeki acıyı onların yüreğine düşürsün. Kim oğlumun gitmesine sebep olmuşsa Allah onların evini yıksın."

Anne Şahinaz Özcan ise oğlundan yıllardır haber almadığını dile getirerek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Artık dayanamıyorum." dedi.

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