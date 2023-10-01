Meclis'teki siyasi partilerden Ankara'daki terör saldırısına tepki
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı.
TBMM
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Ankara'daki terör saldırısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanındayız
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Terörle ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz
- Bakanlar, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır
- İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
❝İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2023
❝Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif… pic.twitter.com/RtaAddyEkw
AK Parti Grup Başkanı Güler, terör saldırısını lanetlediğini ve kınadığını ifade ederek, yaralanan polis memurlarına acil şifalar diledi.
Güler, terör saldırısının ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik olduğunu belirterek, "Özellikle Meclis'in açıldığı 1 Ekim gününe denk getirilerek kamuoyunda bir gündem yapılmaya çalışıldığını görüyoruz." dedi.
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Güler, "Hiçbir şekilde bu kararlı duruşumuzdan, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadelemiz asla bir kesintiye uğramayacaktır." ifadesini kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, saldırıyı lanetlediklerini dile getirerek, "Ülkemize, İçişleri Bakanlığımıza ve saldırı sırasında yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
Terör saldırısının başarısız olmasının ve kaybın olmamasının kendilerine teselli verdiğini söyleyen Akçay, "Türkiye terörle mücadelesini etkin bir şekilde ve kararlılıkla sürdürmektedir. Ülkemiz ve TBMM, kendi gündemine hakimdir. Meclisimizin yeni yasama yılının açılacağı bugün TBMM, saat 14.00'te toplanıp çalışmalarına devam edecektir." şeklinde konuştu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diledi.
Özgür Özel, "Meclisin açılış gününde, Meclise çok yakın bir noktada gerçekleşen bu saldırı tüm boyutlarıyla bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Türkiye'de ardı ardına bombaların patladığı 2015-2017 dönemi hafızalarımızdaki tazeliğini korurken, ülkemizin benzer bir sürecin içine girmemesi için parlamentomuz ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler olarak üzerimize bir sorumluluk düşüyorsa bunu yerine getirmeye hazırız. Terörün her türlüsünü kimden ve nereden geldiğine bakmadan lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da sosyal medya hesaplarından terör saldırısını kınadı.
Koray Aydın, yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar dileyerek, "Yüce Allah milletimizi her türlü iç ve dış düşmanın saldırısından korusun. Türk milleti ve Türk devleti asla teröre boyun eğmeyecektir." paylaşımında bulundu.
Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ ise "TBMM'nin açılacağı günde Ankara'da İçişleri Bakanlığına bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Her şeyden önce tüm emniyet camiamıza geçmiş olsun diyor yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Saldırıyı lanetliyor, azmettirenlerin bir an evvel bulunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.