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TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Gazi Nogay, Aykut Yılmaz  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

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