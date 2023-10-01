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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır." ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Ankara

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi.

Yaralanan polislere acil şifalar dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımıza, Ankara halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle, huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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