Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır." ifadesini kullandı.
Ankara
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi.
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Yaralanan polislere acil şifalar dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımıza, Ankara halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle, huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."
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❝İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2023
❝Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif… pic.twitter.com/RtaAddyEkw