Dolar
13.23
Euro
15.03
Altın
1,822.43
ETH/USDT
3,798.00
BTC/USDT
48,000.00
BIST 100
1,853.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TURKOVAC aşısı oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, hatırlatma dozu yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

31.12.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TURKOVAC aşısı oldu

Ankara

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hatırlatma dozu olarak acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC ile hatırlatma dozumuzu yaptırdık. Aşımızı bulanların, yapanların, bu güzel hizmeti verenlerin, ellerine sağlık. Milletimiz ve tüm insanlık için şifaya vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı
İngiltere Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TURKOVAC aşısı oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TURKOVAC aşısı oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 2022 yüzlerin daha da güleceği bir yıl olacak

Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı