AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TURKOVAC aşısı oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, hatırlatma dozu yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.
Ankara
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hatırlatma dozu olarak acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.
Yerli ve milli aşımız #Turkovac ile hatırlatma dozumuzu yaptırdık…— Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷 (@akbasogluemin) December 31, 2021
Aşımızı bulanların, yapanların, bu güzel hizmeti verenlerin, ellerine sağlık…
Milletimiz ve tüm insanlık için şifaya vesile olsun inşâAllah… pic.twitter.com/NBHayiGH13
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC ile hatırlatma dozumuzu yaptırdık. Aşımızı bulanların, yapanların, bu güzel hizmeti verenlerin, ellerine sağlık. Milletimiz ve tüm insanlık için şifaya vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.