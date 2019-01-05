'Hiçbir gencimizi hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir gencimizi, çocuğumuzu, hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok. Her çocuğumuz ve gencimiz bizim için çok kıymetli." dedi.

Fotoğraf: AA/Cüneyt Çelik

KARS

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'ta, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Kasapoğlu, Bakanlık olarak tüm ekibiyle iki gününü Kars'a ayırdığını belirterek, buranın hep gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Kars'ta önemli yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Tüm çalışma ekibim burada. Hepsi arazide. 'Kars için ne yapabiliriz?'in gayreti içinde olacağız. Yarın gençlerimiz ile Sarıkamış şehitlerimizi anmak için hep birlikte yürüyeceğiz. Bu aziz vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabb'im şehitlerimize layık şekilde bu vatana, bu emanete sahip çıkabilmeyi hepimize nasip etsin."

Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemine değinen Kasapoğlu, bu sistemle ülkeye hizmet etme adına gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Kasapoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ta hep birlikte Kars'ı emin ellere bırakmayı gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz Kars'ta uluslararası olimpiyat şampiyonu çıkarmaktır. Çünkü Kars'ın gençliği sportif anlamda ciddi potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için güzel tesisler inşa ediyoruz. Kars'taki yüzme havuzumuz birçok ildeki yüzme havuzundan çok daha güzel. Bu tesisler sizler için. Eksiklikleri bize bildirirseniz eksiklikleri gidermeye çalışırız. Bu çalışmalarımız tüm ilçelerde sürüyor."

Bazı gençlerin bağımlılıkların esiri olduğuna da işaret eden Kasapoğlu, "Bu gençleri kurtarmakla mükellefiz. Hiçbir gencimizi, çocuğumuzu, hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok. Her çocuğumuz ve gencimiz bizim için çok kıymetli. Bu anlamda gençlik merkezlerimiz ciddi öneme haiz tesislerdir." şeklinde konuştu.

"15 Temmuz, yeni bir kurtuluş savaşı ve istiklal mücadelesidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinerek, "AK Parti, Ebul Hasan Harakani’nin, Ahmet Yesevi’nin, Alparslan’ın, Fatih'in, Yavuz Sultan Selim’in torunlarının ufkudur. 15 Temmuz, uluslararası darbe ve işgal girişimlerinin dürülüp tarihin çöp sepetine atıldığı dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, yeni bir kurtuluş savaşı ve istiklal mücadelesidir." dedi.

Kasapoğlu ve Akbaşoğlu kentteki Ebul Hasan Harakani Türbesi ve İsmail Aytemiz Spor Salonu'nu da ziyaret etti.

Spor salonunda çeşitli incelemelerde bulunan Kasapoğlu, burada sporculara çeşitli hediyeler verip sporcuların sorun ve taleplerini dinledi, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisini izledi.

Muhabir: Günay Nuh