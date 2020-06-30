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Politika

AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı." ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz   | 30.06.2020
AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı koronavirüs (Kovid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.

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