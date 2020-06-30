AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı." ifadesini kullandı.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı koronavirüs (Kovid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.